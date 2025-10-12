Specjalne woreczki dla turystów w Tatrach. TPN walczy z "dzikimi toaletami"
Woreczki toaletowe mają ograniczyć w Tatrach problem dzikich toalet. Tatrzański Park Narodowy od tygodnia w ramach pilotażu sprawdza to rozwiązanie i ocenia, że turyści chętnie z niego korzystają. Są też jednak tacy, którzy do pomysłu podchodzą zrybak_fischermann
Komentarze (87)
najlepsze
przyroda sama sobie poradzi z nadmiarowym klockiem postawionym pod sosną,hehe
No ale jeśli ma to odstraszyć te masowe pielgrzymki w Tatry, to popieram.
Stop turystom w Tatrach poza mną, ja jestem lepszym turystą ( ͡º ͜ʖ͡º)
Poza dosłownie jednym przypadkiem nie było to większym