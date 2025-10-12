Po pierwsze i najważniejsze powinno się usunąć "przekroczenie" obrony koniecznej. Jeżeli ktoś inicjuje atak na Ciebie bądź inną osobę to w tym momencie (aż do przybycia służb) zrzeka się ochrony prawnej od państwa.



To absurd że ktoś cię atakuje a ty musisz kalkulować co niby możesz mu zrobić a co nie. Rolą prokuratury czy sądu powinno być tylko stwierdzenie czy się broniłeś i jeżeli tak to koniec sprawy. Możliwość ochrony siebie i Pokaż całość