Ojciec skazany, bo bronił syna.
Przemysław Szynal został skazany za pobicie. Sąd uznał, że przekroczył granicę obrony koniecznej, gdy bronił syna przed atakiem pijanego wujka, byłego strażnika więziennego.brednyk
@mimmo: To wciąż konsekwencja chowu sędziów komunistycznych. Stare pato-wygi tak formują nowych i cyrk zsędziowania się kręci.
Potem przyjdzie kolejny debil prawniczy i będzie pouczał, że sędziów komunistycznych już nie ma. Jest super, więc o co ci chodzi.
Bo pojawili się nowi sędziowie, zostali wychowani przez starych, potem obrośli w tytuły, porobili kariery, pouczają społeczeństwo. Świat poszedł do przodu. Pojawiły się prawa człowieka, trybunały międzynarodowe,
(Służba Więzienna jest formacją podległą Ministrowi Sprawiedliwości, tak jak i sądy)
@Solution_wieleotwartychdrzwiQwantom: A czemu mam coś polecać? Zacznijmy od usunięcia syfu u siebie zamiast uciekać!
Polska w pigułce, jeszcze by się naczelnikowi oberwało, a po co afery kręcić, zwolnimy gościa i po sprawie.
Uważam, że konieczność obrony ustaje dopiero wraz z zagrożeniem. Dopóki istnieje, powinna pozwalać na stosowanie dowolnych środków.
Przykład:
Użycie pułapki wbijającej gwoździa w dupę złodzieja samochodów jest OK, bo przecież to złodziej bardziej ceni sobie moje auto od własnej d--y. Gdyby było inaczej, nie ryzykowałby swojego zdrowia lub życia dla mojego majątku.
Tu nie ma symetrii między obrońcą a napastnikiem.
@Arv_: po to, żeby nie dochodziło do nadużyć. Jako przeciwwagę do twojego przykładu można podać inny, gdy "pokrzywdzony" obroni się przy użyciu gwoździarki coś ze 48 razy przed napastnikiem, który go popchnął i mu naubliżał. Czy to wciąż będzie obrona konieczna?
Typowy wykopek jest typowy - proste recepty na problemy świata, a potem zdziwienie, że nie do końca to pasuje do realiów
Ale odsunięcie i stanięcie na drodze to nie obrona konieczna, w ogóle nie ta kategoria - bo obrona konieczna zakłada naruszenie prawa. Odsunięcie i stanięcie na drodze
@big_mateo: Nie no, co Ty, to też naruszenie, takiego klawisza też nie można dotknąć.
To absurd że ktoś cię atakuje a ty musisz kalkulować co niby możesz mu zrobić a co nie. Rolą prokuratury czy sądu powinno być tylko stwierdzenie czy się broniłeś i jeżeli tak to koniec sprawy. Możliwość ochrony siebie i