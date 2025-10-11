ZUS odebrał jej 350 tys. zł składek. Resort umywa ręce. "Środki przepadają"
ZUS na podstawie przepisów Polskiego Ładu konfiskuje składki zgromadzone przez Polaków na rzecz państwa. Jednej z kobiet odebrał w sumie 350 tys. zł, a podobnych historii jest więcej. Jak to możliwe? Niektórzy zostają dosłownie z niczym.Nauta
Myślę, że Pani księgowa powinna się jeszcze sporo nauczyć, żeby wykonywać swój zawód.
@pepedros: Tak... że ZUS-owi się nie ufa.
Przecież to taki pierwszy przypadek w państwie z dykty. To skąd niby miała wiedzieć?
Chciałoby się powiedzieć, że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, ale zaraz przyjdzie ZUS i powie, że nic nie jest pracą i skonfiskuje środki każdego obywatela ( ͡° ᴥ ͡°)