No spoko, to niech rolnik im sprzedaje te płody rolne za złotówkę, ale niech sobie te markety przyjadą i same z pola zbiorą tę cebulę czy tam cokolwiek. Może wtedy do tych tępych łbów dotrze, że niska cena przy samozbiorach wynika w dużej mierze z braku kosztów zbiorów po stronie rolnika.