Zaczęło się cwaniakowanie przy samozbiorach. Markety też chcą towar za pół darmo
Po fali emocjonalnych wpisów w mediach społecznościowych i rekordowej popularności samozbiorów rolnicy zaczynają ostrzegstarnak
Komentarze (203)
Za czasów świętej pamięci Andrzeja Leppera zanim wszedł do polityki były protesty i blokady ulic przez rolników.
Każdy dba o swój interes od zawsze olewając rolnika i niektóre grypy społeczne
Naukowcy zarejestrowali już niebywałe zdjęcia tych handlowców ( ͡° ᴥ ͡°)
@Czesterek: Dałem Ci plusa ( ͡º ͜ʖ͡º)
Po czym taki Mariuszek wstaje od kompa i idzie kupić w biedrze pomidorka o smaku wody z marża 400% i jeszcze uchyli kapelusza widząc kasjerke.
Zwróciłem uwagę, że market nie zapłaci ani grosza, bo to idzie w cenę towarów. Podniosą cenę i zyski będą takie same. Cóż nie będę cytował wyzwisk jakimi mnie obrzucili.
Dalej jest tak samo - niedawno był tekst o tym, że rząd uderza w dewloperów podnosząc im jakąś
Cebula zgniła i spleśniała, czosnek co drugi zgniły. Jabłka poobijane. Pleśń w borówkach. Wszystkie odpady posortowane ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jabłka zawsze twarde i bez uszkodzeń. Duże. Na targu mniejsze i obite. Borówki nigdy nie kupiłem. Por na targu mały i suchy. W Biedronce większy i nawet tańszy. Babcia na targu kupuje tylko marchew buraki i kapustę. Resztę z
Te same jabłka w biedronce po 5,99
Ten sam rolnik z tymi samymi jabłkami pod biedronka sprzedaje z naczepy po 7,99 bo prosto od rolnika
Ten sam rolnik płaczę ze ludzie nie wspierają polskich rolników tylko kupują odpady z biedronki bo taniej...
Ale dlaczego tylko owoce? Może przy każdym produkcie powinna być cena, po jakiej sklep go kupił i po jakiej sprzedaje?
NIEZŁA ODKLEJKA.
Niech sklepy podaja po ile kupily ale pod warunkiem ze beda jeszcze podawaly z jakiego kraju dany produkt pochodzi :D
Ale by bylo zdziwienie :D
Nie potrafia się zrzeszyć w jakieś spółki, założyć sklep online z dostawami inpost fresh. Albo nawet własne dostawy jak się dobrze poogarnia koszty i logistyke.