Rafał Majka przejechał swój ostatni wyścig kolarski
Rafał Majka oficjalnie zakończył karierę. Medalista olimpijski z Rio (2016), dwukrotny zwycięzca klasyfikacji górskiej Tour de France (2014, 2016), trzy wygrane etapy Tour de France, zwycięzca Tour de Pologne (2014), trzeci zawodnik hiszpańskiej Vuelty (2015). Dziękujemy za wszystkie emocje (ʘʘ)mmm_MMM
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Pewnie są w peletonie 40 latkowie ale patrząc na pokolenie młodych kolarzy to nie mają szans na spektakularne sukcesy choć Rafał w tym roku został mistrzem Polski. Więc podobnie jak u piłkarzy.