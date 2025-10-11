Coś w tych szwabach potomkach bandziorów siedzi mrocznego i co jakiś czas wyłazi . W 2014 r. Merkelowa bardzo zainteresowana była współpracą bundeswery z rosyjskim wojskiem. Niemcy miały dostarczać b--ń rosji a niemieccy instruktorzy już spotykali się z ruskimi i zaczęto budować ośrodki szkoleniowe. Dopiero aneksja Krymu przez ruskich i oburzenie opinii przerwało ten romans.