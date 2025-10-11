Wypadek na trasie Rajdu Nyskiego. Samochód wypadł z trasy i uderzył w kibiców
Do groźnego wypadku doszło na pierwszym odcinku specjalnym Rajdu Nyskiego w miejscowości Maciejowice. Jak informują służby, jeden z samochodów biorących udział w imprezie sportowej wypadł z trasy i uderzył w kibiców.Bobito
Komentarze (17)
najlepsze
U mnie na bardzo fajnym odcinku też przez to się ucięło.
https://wiadomosci.onet.pl/opole/tragedia-na-rajdzie-w-nysie-nie-zyje-40-letni-kierowca/ll1h322
Wiem i zdania nie zmienię.
"kierujący citroenem wjechał w osoby znajdujące się w miejscu oznaczonym jako niebezpieczne."
BMW to dzisiejszy wypadek. Citroen był wczoraj.