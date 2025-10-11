Znudzony i wściekły opuścił salę rozpraw. Proces Łukasza Żaka
Warto zobaczyć jacy ludzie jeżdżą po polskich drogachPawel993
Komentarze (80)
@robsonx: Ty chyba amerykańskich filmów się naoglądałeś - wyjdzie za 2,3 może 4 lata i tyle.
@robsonx: zaklad ze dostanie max 10?
@mateopoznan: mi tam się podoba. Ewolucyjnie ten mechanizm działa całkiem sprawnie, jak ktoś wygląda i zachowuje się jak debil, to zazwyczaj nim jest.
Straszne i przykre jest to, że oni chodzą po chodnikach między nami.
Edit: dorzucam
Miat wczesniej problemy z prawem Pijany
Nagrywał telefonem filmik jadac Jechat ok 230km/h
a ten wyraża skruchę xD. Ktoś kto miał wczesniej problemy z prawem i jest tak wytatuowany i spierdziela i to poza kraj od razu po wypadku, nie ma szans by był skłonny do prawdziwej skruchy. Wszystko co
koleś do Sądu mówi "Pan" ,a pamiętam jak kiedyś świadek był potraktowany jak śmieć bo się raczył tak zwrócić do "Wysokiego Sądu".
Patus patusa nie rusza.