Janusz biznesu - darmowy staż, a później staż z Urzędu pracy
Kraków, oferta pracy na stanowisko grafika komputerowego, cytuję: "pierwsze dwa miesiące (do trzech) próbnych bezpłatne, po tym okresie możliwość przejścia na staż płatny z urzędu pracy"av18
Komentarze (62)
najlepsze
@darksaber: trafiłeś na turbojanusza
Wasza wysokość jest zbyt łaskawa ʕ•ᴥ•ʔ
@buczkog: o ku...wa darmowa wyłączność...nich s-------a...sporo w grafice umiem i często korzustają z moich usług...sądze ze ktoś kto umie w grafikę...albo jest komaty i sam szybko się uczy...to taka firma nie bedzie potrzebna...
Zwłaszcza że przy dzisiejszych możliwościach online młodym jest łatwiej.
Nie wiem gdzie miałbym szukać
@lolek-lolkowsky-3: no nie do końca, wg ogłoszenia oferują "tuziny humoru" :)