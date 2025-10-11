15 lat temu tak miałem w firmie Confex & Product sam jako świeży absolwent z marnymi perspektywami zgodziłem się na darmowy staż. Potem znalazłem możliwość by mi urząd pracy za ten staż pracy płacił. Jak minął okres gdy urząd opłaca stać to mnie nie zatrudnili tylko wzięli następnego stażystę. Nawet potem do mnie wydzwaniali pytać się jak załatwić w urzędzie by temu nowemu urząd płacił.