Bolt wystawił w mieście skorodowaną hulajnogę. Po wypadku umywają ręce.
Podczas jazdy boltową hulajnogą odpadło z niej koło. Biegły ocenił, że korozja rozpoczęła się kilka miesięcy wcześniej, więc między bajki można włożyć zapewnienia Bolta o kontrolowaniu ich hulajnóg. Oczywiście Bolt nie poczuwa się do odpowiedzialności.bolo79
Bananowa młodzież to nawet na siłownię jedzie tym elektro-szrotem ¯\(ツ)/¯
Robię 7 treningów tygodniowo i codziennie 12-25 tys kroków. czy tam 5-10 km albo więcej. Jak mi nagle coś wyskoczy w nocy (np. potrzeba pojechania do apteki) a nie chce mi się autem lub je weźmie nocy, to jednak nie mam już ani siły ani ochoty robić w dwie strony po 20-30 minut piechotą po kliku godzinach innych aktywności fizycznych. Nie każdy człowiek na świecie ma za mało ruchu.
Użyczymy ci miejskich chodników, przejść, jezdni CAŁKOWICIE ZA DARMO. Nawet bez pytania.
jechałem a za chwile
na chodniku
siedze zamroczony
ludzi dookoła pochylony
matka cuci, woła
mężczyzna doznał skomplikowanego złamania palców obu rąk. - Stwierdzono złamania trzech kości śródręcza.