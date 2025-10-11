Kultowa sieć handlowa znika z mapy Łodzi. Szykują się zwolnienia grupowe
Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem z Łodzi, jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych sieci handlowych w regionie, ogłosiła zakończenie działalności. Decyzja ta oznacza zamknięcie wszystkich sklepów należących do spółdzielni oraz rozpoczęcie procesu zwolnień grupowych.Bobito
Komentarze (33)
@radiopiotrkow:
Wypisz wymaluj praktycznie każdy dyskont. Tylko w społem jeszcze chyba nie ma kas samoobsługowych, to nie mogą olewać ludzi czekających na zatwierdzenie produktów.
@3majmipiwo:
Normalnie - stare baby, zamiast być rażone prądem, wałęsają się zblazowane po terenie sklepu, jedna łaskawie siedzi przy kasie, czym odstraszają klientów.
Gdybym był masochistą, to bym takie traktowanie może lubił.
Choć w takim przypadku to lepsze poniewieranie dostaniesz w Wiedniu w knajpach w pierwszej dzielnicy.
@Blackorange: Kto miał zarobić ten zarobił na tej transakcji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
pamiętam jak kiedyś chciałem tam kupić paczkę laysów to chyba 18zł kosztowała xD
Taki obrazek z +/- 2001 roku (miałem z 8 lat wtedy) . Łódź Górna okolice skrzyżowania Paderewskiego/Tuszyńska. Na rogu stoi sobie niebieski pawilon handlowy U-75 ( BTW, oni je wszystkie malowali na taki niebieski?) w którym jest samoobsługowy sklep Społem i mniejszy, prywatny sklep spożywczy (był tam jeszcze przemysłowy Społem, ale to nie ma większego znaczenia). Po drugiej stronie jest Żabka. W sumie
Ale oznaczaj jako "#pasta". :)