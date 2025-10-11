Komornik uciekł przed wyrokami do Peru. Władze wydały go Polsce
Konrad C., były komornik z Poznania, został przekazany Polsce przez władze Peru. Na mężczyznę czekają dwa wyroki za oszustwa oraz cztery śledztwa prowadzone przez prokuraturę.reronin
Komentarze (11)
najlepsze
Peru, już Was lubimy dwa razy bardziej :D a już Was lubiliśmy
@isiaczek: w jego przypadku nie ma to znaczenia, będzie wdzięczny za jakikolwiek byle w Polsce, po tym jak 3 lata siedział w areszcie w Peru, to polskie więzienie będzie sanatorium wczasowe 5 gwiazdkowe
@Sikor12: Nie wiem jak teraz z umową bo z tego co czytałem w 2023 musieli od nowa umowę ogarnąć bo tamta była zawarta jako UE a skoro UK nie są to nie działa.