Adwokat od "trumny na kółkach" miał wynieść niejawne dokumenty dła członka gangu
Adwokat Paweł K., znany między innymi z kontrowersyjnego określenia "trumna na kółkach", został po raz kolejny skazany. Tym razem chodzi o ujawnienie tajemnicy śledztwa z udziałem przestępcy "na wnuczka".chaosrising
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
prawie jak prezes...
@geebon: Gdybym ja miał scharakteryzować typowego patusa prawniczego to bym stawiał na "alkoholik i łapówkarz". Ale teraz każdy może iść własną ścieżką i określać siebie. Więc ten trochę inny... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
xD Dobrą reklamę sobie chłop zrobił. Mam cichą nadzieję że .... może spodka się z kiedyś bandziorem na które doniósł.