Lekarze mają przede wszystkim patologiczny mental. Żadne zarobki ich nie zaspokoją. Dlatego jeśli damy 100 tysięcy, to za chwilę będą chcieli 200, a nic nie ulegnie poprawie. Pod tym względem to zupełna patogala. Już nie mówię nawet o tym, że jak mu dasz 20 tysięcy, to będzie się czuł prawie poniżony, bo ktoś mu wmówił, że to jałmużna, a jego boskie ręce zasługują na więcej.



