Patologiczne zarobki na SOR-ach. Ten system sam potrzebuje lekarza
Mamy do czynienia z kolejnym etapem degradacji polskiego systemu ochrony zdrowia. Lekarze na SOR-ach zarabiają nawet 200 tysięcy złotych miesięcznie, co tworzy struktury mafijne wewnątrz tej organizacji.tomasztomasz1234
55
Komentarze (55)
Tego się nie wyleczy pieniędzmi, bo to
A prawdziwe oferty na sporach wiszą za 200zł/h ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ciekawe jak to możliwe że w SORach się zarabia po 200k, podczas gdy w skali kraju lekarzy zarabiających takie pieniądze jest kilkaset na 200tysiecy
@dr_Batman: jak tu żyć (╯︵╰,)
W miesiącu maks. godzin jest 720, no ale spać muszą, więc gdyby pracowali po 16h dziennie 30 dni w miesiącu to maks ilość godzin to 480 i mieliby stawkę min. 420 zł/h.
Nadal stawka wy ebana w kosmos i w dodatku NIKT, tym bardziej na SORze nie jest w stanie tyle uczciwie pracować.