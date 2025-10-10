Moja historia to nie tylko walka o zdrowie, sprawność, sprawiedliwość ale moją historią chciałbym pokazać że każdy może być w podobnej sytuacji a walka może trwać długo. Gdyby nie pomoc i wsparcie drugiego człowieka sam nie dał bym rady . Dlatego Zwracam się do Państwa i będę bardzo wdzięczny za każdy najdrobniejszy gest udostępnienie zbiórki i za każdą najdrobniejszą wpłatę która wesprze mnie w walce . Dobro zawsze wraca a czasem jesteśmy zmuszeni do podejmowania niestety bardzo wstydliwych kroków takich jak naprzyklad prośba o pomoc. Czasem nie mamy wyjscia.....oraz wpływu i życie pisze za nas inny scenariusz niż byśmy tego chcieli. Wpłacajac symboliczne 1zł wspierasz nie tylko mnie w walce o zdrowie ale i w walce z byłym pracodawcom. Ten tragiczny wypadek zmienił moje życie w koszmar.Obecnie jestem po przeszczepie i rekonstrukcji pięty, i w trakcie kolejnej walki w sądzie. Mam na imię Krzysztof, mam 64 lat jestem po bardzo ciężkimi wypadku taśmociąg Ukręcił i WYRWAŁ MI PRAWĄ RĘKĘ Dziękuję za każdą okazaną pomoc! Krzysztof pomóc można: