Wzburzenie wśród górników z JSW. "Cięcia? Niech prezesi zaczną od siebie"
Może i firma jest w stanie agonalnym, ale co z wypłatą barburki???konkarne
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Może i firma jest w stanie agonalnym, ale co z wypłatą barburki???konkarne
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (26)
najlepsze
( ͡º ͜ʖ͡º)
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
I tak, ja wiem, że w kontekście wojny, hut i stali, to k--s i i jego surowiec, czyli węgiel koksowniczy to zasób strategiczny, ale...
Huty są wygaszane.