Podatki trzeba podwyższyć, a nie obniżyć. Takie są realia.

Stworzyliśmy niezwykle kosztowne państwo z milionami beneficjentów. 800+, emerytury dla setek branż. 40 letni emeryci policyjni i wojskowi. KRUS, kopalnie, strażacy, sędziowie, lekarze i dziesiątki innych cwaniaków doją państwo na miliardy.

Nikt tego nie zmieni, bo w Rzeczpospolitej przedrozbiorowej też nikt niczego nie zmieniał.

Taka tradycja.

To sezonowe państwo cwaniaków musi samo zdechnąć.