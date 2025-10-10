Fiskus sięgnie po pieniądze Polaków. Sytuacja robi się coraz trudniejsza
Sytuacja, w której pracownik wpada w drugi próg podatkowy staje się coraz bardziej powszechna. Powodem takiej sytuacji jest wzrost pensji, który w ostatnich latach nastąpił w naszym kraju. Rząd wciąż nie zdecydował się na zmianę, która uchroniłaby wielu Polaków przed płaceniem wyższych podatków. CzFXMAG
@Raubritter91: Ten kto wie, że ludzie mocno opodatkowani mogą rezygnować z legalnej pracy i przechodzić na pracę na czarno lub w ogóle rezygnować z pracy. Wtedy odpadnie przychód nie tylko z drugiego progu, ale i pierwszego. Ostatecznie przychody z podatku mogą się zmniejszyć, a razem z nimi cała gospodarka.
Korporacje i duże firmy powoli zaczynają zwalniać pracowników przenosząc ich miejsca pracy za granicę. Azja produkuje tanio i masowo, bo inwestują w robotyzację. Mają przy tym bardzo tanią energię w porównaniu do europejskich warunków.
Macie przykład jak kończ się niemiecka motoryzacja. A na dokładkę Niemcy zaczynają mówiąc że wiek emerytalny będą podnosić do 73rż.
Oto jeden z dowodów
@Dziobex: wiele zawodów ma leninówkę jako JDG.
Jak szukają pieniędzy to proponuję 32% od lekarzy, informatyków, ...
Wystarczy obniżyć z 2mln do 120 000zł i będzie kasa na wojsko i służbę zdrowia, która teraz jest z kredytu.
minimalna wyższa niż w usa już nawet, to staliście się bogaczami z których ściąga się hajs ;)
18% pkb idzie na transfery socjalne, w socjalnej szwecji 11%.
"konserwy" i "liberałowie" którzy się k---a prześcigują co rozdać plebsowi, becikowe, 800+, 13,14 emerytura, żłobkowe, babciowe, srabciowe.
wiadomo że komuchom jak ty zawsze mało, ale to trzeba było się wziąć do pracy, albo zrobić gówniaka i czerpać garściami z socjalu.
o myślenie samodzielne cie nie podejrzewalem, to nie dziwi mnie to.
oczywiscie prawdziwi liberowalowie i prawicowcy to byli wszystko. zadnego socjalu nie ma xD
Stworzyliśmy niezwykle kosztowne państwo z milionami beneficjentów. 800+, emerytury dla setek branż. 40 letni emeryci policyjni i wojskowi. KRUS, kopalnie, strażacy, sędziowie, lekarze i dziesiątki innych cwaniaków doją państwo na miliardy.
Nikt tego nie zmieni, bo w Rzeczpospolitej przedrozbiorowej też nikt niczego nie zmieniał.
Taka tradycja.
To sezonowe państwo cwaniaków musi samo zdechnąć.
Odgórnie sterowana płaca minimalna - owszem, chętnie, ale tylko wtedy, kiedy kwota wolna od podatku będzie jej dokładnie odpowiadała, a progi podatkowe będą waloryzowane razem z nią.