Pierwszy raz w historii Polski mamy więcej 80-latków niż rocznych dzieci
Pampersy dla seniorów sprzedają się o wiele lepiej niż te dla dzieci. Tak jest od trzech lat w Japonii - to efekt dramatycznego spadku urodzeń i starzenia się społeczeństwa. Polska biegnie tą samą drogą. W połowie stulecia 80-latków może być nad Wisłą nawet trzy razy więcej niż małych dzieci.SilesianPill
Komentarze (145)
najlepsze
Obecny system stworzyli boomerzy i jest to system w którym oni są beneficjentami. Wszelkie późniejsze grupy społeczne muszą się teraz na nich składać.
Uwielbiam to szukanie winnych. Obecny system stworzyli komuniści, a po 89 nikt nie miał jaj aby go zmienić. W latach 90 - tych gdy jeszcze część polityków próbowała być merytoryczna stworzono OFE, które w teorii było dobrym pomysłem, ale już samo ich wdrożenie było jedną wielką patologią. Potem
Takie typowe miasto powiatowe w Polsce charakteryzuje się widoczną dominacją liczebną emerytów na ulicy. Młodzież ucieka z takich miejscowości zaraz po maturach.
Trzeba jednak pamiętać, że ten przypływ młodych z prowincji do dużych aglomeracji też niebawem się skończy, bo na zadupiach rodzi się bardzo mało dzieci. Sytuacje poprawiają nieco obwarzanki dużych
Mlodzi ludzie nie chcą brać udziału w tym wyścigu szczury, by byc od ran do wieczora w szkole. Na kursach a potem w pracy dla Janusza. Harując po 12- 14h na klitkę do tego masa innych niedprzyjajacych czynników.
mlodzi wiedza czym to śmierdzi i nie chcą skazywać swoich potomków na te życie w cierpieniu.
Albo sie zmieni podejscie do życia i pracy albo serio czeka upadek społeczeństwa
@Lukardio: Zmiany kulturowe oczywiście nie mają nic z tym wspólnego? Na przykład niechęć do posiadania dzieci powszechna. Powszechna pogarda wobec rodzin wielodzietnych.