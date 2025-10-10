No patrz pan

Mlodzi ludzie nie chcą brać udziału w tym wyścigu szczury, by byc od ran do wieczora w szkole. Na kursach a potem w pracy dla Janusza. Harując po 12- 14h na klitkę do tego masa innych niedprzyjajacych czynników.



mlodzi wiedza czym to śmierdzi i nie chcą skazywać swoich potomków na te życie w cierpieniu.



Albo sie zmieni podejscie do życia i pracy albo serio czeka upadek społeczeństwa