Koszty kredytów hipotecznych ogromne! Marża to często największą część
Kredyty hipoteczne w Polsce są jednymi z najdroższych w Europie. Wyższe oprocentowanie mają tylko na Węgrzech. Profesor Anna Korzeniowska z UMCS w Lublinie uważa, że głównym czynnikiem, który na to wpływa są wysokie stopy procentowe w naszym kraju. To jednak nie jedyny powód takiego stanu rzeczy, naFXMAG
Komentarze (79)
Wystarczyło by aby polski bank zaoferowal stałe stopy o połowę nizsze niz reszta.
Ciekawe co by się wydarzylo.
Dziękuję i pozdrawiam.
Ja dziedziczę dwa mieszkania i się bujam na śmieciówkach w kołchozach, a ktoś wykształcony, ale np z biednymi rodzicami, musi wspinać się po drabinie społecznej, robić karierę i w nagrodę bank daje możliwość otrzymania kredytu w wysokości 5k raty, toż
@Zopyross: Może od razu napisz, że kto się urodził w Polsce ten przegrał życie. Znam ludzi, którzy nie dziedziczyli i świetnie sobie radzą. A osoby piszące jak ty to jakby odziedziczyli 3 mieszkania to by napisali, że kto
Powinno być albo marża i oprocentowanie takie samo u wszystkich w wysokości stopy procentowej albo tylko oprocentowanie wyższe niż stopa oprocentowania.
@janekplaskacz: można. Po prostu nikt nie chce tego zrobić. Banki, czyli ludzie za tym stojący zarabiają na tym gigantyczne miliardy, są w stanie kupić właściwie każdego albo udupić swoimi wpływami każdego kto chciałby to zmienić.
@nomadicgoogler: w PKO BP - skarb państwa ma niecałe 30% udziałów, więc to tak średnio bym powiedział.
@Bejro: raczej 7-9, w tym roku w październiku, chyba tylko dwa banki widziałam poniżej 7, na 6,9%
Mamy najwyższe stopy, bo Polacy nie oszczędzają, a zarabiają dużo i od razu wydają.
Marża banków jest wysoka, bo muszą zakładać, że kredyty się nie spłacą z uwagi na jakieś wady prawne (jak przy frankach), a ponadto 0,5% stanowi podatek bankowy.
@RKN_: średnie całkowite oprocentowanie kredytu w ue to 4,35% więc sam sobie odpowiedz czy prawie 2% marży to jest dużo czy mało X D