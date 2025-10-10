Mnie zastanawia, że nie można unormować pojęcia marża. Pamiętam czasy, gdy marży nie było w ogóle. Bank zarabia na oprocentowaniu kredytu, które było wyższa niż stopa oprocentowania. Teraz bank zarabia zarówno na zawyżonym oprocentowaniu jak i na dodatkowej marży. Czyli klient płaci dwa razy.



Powinno być albo marża i oprocentowanie takie samo u wszystkich w wysokości stopy procentowej albo tylko oprocentowanie wyższe niż stopa oprocentowania.