Największa skocznia narciarska zostanie powiększona.
Loty narciarskie na odległość 270 metrów? Już wkrótce będzie to możliwe w Planicy. Słoweńcy zatwierdzili projekt powiększenia słynnej Letalnicy. Oficjalny rekord świata należy do Domena Prevca, który w tym roku pofrunął tam na 254,5 mBobito
Stety-niestety, super rekordy będą robione w laboratoryjnych warunkach jak niedawno organizował redbull, a zawody
https://www.youtube.com/watch?v=ngddfxog-yw