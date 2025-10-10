Pod balkonem, dosłownie 13 metrów od bloku, na wysokości 2 piętra, mamy komin z kebabowni opalanej drzewem. Chłop n--------a dymem cały dzień na całe osiedle, wszystkie kontrolę urzędów, straży miejskiej, pożarnej itp przechodzi legitnie. Ale ja rozpalić grilla na balkonie nie mogę, bo somsiadowi przeszkadza, a i fajeczka też problem. Patologia j----a w tym kraju. Chłop na legalu truje osiedle, a ty bujaj torbę.