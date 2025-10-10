Tym współczynnikiem inflacji można sobie twarz wytrzeć jak rząd wam mele sprzeda na ryj. To jest układane tak jak im pasuje, jak trzeba wrzucić do koszyka lokomotywy to będą w nim lokomotywy obok chleba i masła. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Otwórzcie sobie arkusz googla, spiszcie miesięczne wydatki i sami analizujcie jak koszyk z danej kategorii Wam rośnie.

I jak już zdacie sobie sprawę jak Was ruchają dajcie znać