A-----l to trucizna, której spożywanie w umiarkowanych ilościach może nie mieć poważnych skutków - a może je mieć, bo to jest kwestia prawdopodobieństwa.



Tłumaczenie sobie, że "ja to piję lampkę wina czerwonego dla zdrowotności by mi serducho pracowało" jest żałosne, tak samo że "ja to żłopie na grilu piątego browara bo na nerki dobre". Jak takie ekhm pro-zdrowotne napoje ktoś lubi i to o zdrowie chodzi to dlaczego nie sok pomidorowy albo Pokaż całość