Nie ma czegoś takiego jak "zdrowa dawka alkoholu" - mówi WHO
Wcześniej nie mieliśmy dowodów naukowych, bo lobby alkoholowe bardzo mocno o to dbało - mówiła dr Maja Herman podczas debaty Onetu na temat problemu alkoholu w Polsce.deton24
- #
- #
- #
- #
- #
- 154
- Odpowiedz
Komentarze (154)
najlepsze
@tr0llk0nt0: jakiś dowód? Cukier to podstawowe źródło energii dla ssaków. Jak może być toksyna?
@mimmo: Dokładnie tak. Inaczej musielibyśmy odstawić owoce, bo każde jabłko zawiera mikroskopijną ilość alkoholu
XD
Tylko a-----l nie ma nie trującej
Tłumaczenie sobie, że "ja to piję lampkę wina czerwonego dla zdrowotności by mi serducho pracowało" jest żałosne, tak samo że "ja to żłopie na grilu piątego browara bo na nerki dobre". Jak takie ekhm pro-zdrowotne napoje ktoś lubi i to o zdrowie chodzi to dlaczego nie sok pomidorowy albo