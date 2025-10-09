ETS2 jest prawie tak głupi jak "pandemia" covid.

Głównym celem "wprowadzenia pandemii" było wywołanie inflacji,

więc nie zdziwiłbym się gdyby głównym celem ETS2 też było podkręcanie inflacji.



Ja mówię o tych prawdziwych, sensownych celach, nie o tym co mówi UE.