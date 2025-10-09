ETS2 wywoła wzrost inflacji w Polsce o 2 pkt. proc., szacuje NBP
"Szacunki obecne wskazują, że wprowadzenie systemu ETS2 w Polsce mogłoby podwyższyć inflację nawet o 2 punkty procentowe" - stwierdził prezes NBP. Politykę klimatyczną UE określił jako "nieszczęsną", a jej skutki dla Polski jako "wyjątkowo niedogodne, dla Niemiec korzystne"przemyslaw-tabor
Komentarze (39)
najlepsze
problemem z glapa nie byly kompetencje tylko ze byl partyjna kukielka i ykorzystywal je dla wyborow a nie gospodarki
Głównym celem "wprowadzenia pandemii" było wywołanie inflacji,
więc nie zdziwiłbym się gdyby głównym celem ETS2 też było podkręcanie inflacji.
Ja mówię o tych prawdziwych, sensownych celach, nie o tym co mówi UE.
Zerknij na jego wyniki sprzed pandemii - od deflacji do 5% inflacji w rok.
Te szacunki są znacznie zaniżone.
Róbcie screeny... . Chciałbym aby okazało się, że to ja nie mam racji ( ͡° ʖ̯ ͡°)