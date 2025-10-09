"No Music for Genocide". Kolejni artyści blokują swoje utwory na terenie Izraela
"Lorde, Idles, Hayley Williams czy Caribou - to kolejni artyści, którzy przyłączyli się do akcji "No Music for Genocide". W ramach inicjatywy twórcy blokują dostęp do ich utworów na terenie Izraela; w ten sposób chcą wyrazić solidarność z ludnością Palestyny."paramedix
Komentarze (34)
Oczywiście inna kwestia to to, że większość mediów też nie interesują inne konflikty bo pewnie ich sponsorzy nie płacą by je nagłaśniać albo wręcz płacą by je ignorowali.
Jak widać ten konflikt powoli obrasta w piórka popularnego protestu, na którym zachodni celebryci mogą się lansować i błyszczeć w mediach społecznościowych.
Ale to trochę tak, że protest przeciwko Izraelowi to teraz protest przeciwko Trumpowi ¯\(ツ)/¯
Co nie zmienia faktu że jak najbardziej słusznie protestują. I przeciwko Izraelowi i przeciwko Trumpowi.
Oby równocześnie nie popierali skrajnej lewicy...
@szczyp1orek: *kątem
Wasza ekscelencja nie zna, ale to nie musi oznaczać, że są nieznani xD
Lorde - 30 milionów słuchaczy w tym miesiącu na samym Spotify
reszta 1-3 miliony
Jak widać - same randomy