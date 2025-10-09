Fakt, że ci celebryci protestują jedynie przeciwko Izraelowi a w dupie mają inne konflikty gdzie dzieje się prawdziwe ludobójstwo sprawia, że robią to dlatego bo jest modne.

Oczywiście inna kwestia to to, że większość mediów też nie interesują inne konflikty bo pewnie ich sponsorzy nie płacą by je nagłaśniać albo wręcz płacą by je ignorowali.