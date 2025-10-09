Opracowano szkło zwiększające plony w szklarniach
Amerykański startup UbiQD opracował i przetestował szkło laminowane polimerem zawierającym kropki kwantowe dzięki czemu pasywnie przekształca fotony UV oraz niebieskie w fotony czerwono-pomarańczowe. Zwiększyło to masę sałaty w testowej szklarni o 37.8%, powierzchnię liści i długość korzeni o 38%.Jossarian
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
@KrowaDajeMleko: Tutaj nowość polega na tym, że folia przerabia światło UV i niebieskie na zakres pomarańczowo-czerwony który może być fotosyntezowany przez sałatę.