Amerykański startup UbiQD opracował i przetestował szkło laminowane polimerem zawierającym kropki kwantowe dzięki czemu pasywnie przekształca fotony UV oraz niebieskie w fotony czerwono-pomarańczowe. Zwiększyło to masę sałaty w testowej szklarni o 37.8%, powierzchnię liści i długość korzeni o 38%.