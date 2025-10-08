DIOZ zmuszony do zakończenia działalności ratunkowej na rzecz zwierząt
Tak informuje na swoim profilu instagramowym. O północy pełne oświadczenie w tej sprawie.Makavlani
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Tak informuje na swoim profilu instagramowym. O północy pełne oświadczenie w tej sprawie.Makavlani
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (43)
najlepsze
Niedaleko mojego miasta - uciekł pies z podwórka i biegał se przy drodze - właściciele jego wpadli w panike, wszyscy psa szukali, a się okazało że akurat dioz jechał i psa do auta wsadzili. Oczywiście że znaleziony, wychudzony, uciekł pobity, bez nogi, łapy, ślepy .. no w ogóle jakbyś psa z pralki po praniu ekonomicznym wyciągnął.. -
Dużo powiedziane jak na organizację, która znęcała się nad zwierzętami, które to w większości kradła, do tego zmyślając historyjki w celu wyłudzenia pieniędzy.
serio po pierwszych rzeczach jakie na nich wyszły powinni podkulić ogon i dalej by sobie działali tylko że mniej by zarabiali
a tak? mają przesrane do końca życia
a zaczęło się nie winnie, od manipulujących materiałów po oszustwa a na znęcaniu kończąc
szkoda że przez to ucierpiały inne organizacje bo ludzie już
https://www.instagram.com/p/DPkGgCDDNR5/?hl=en