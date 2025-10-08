Pytanie, czy to rzeczywiście zakończenie działalności. Właśnie odpalili posta na Insta, na którym mówią, ze to juz koniec ratowania zwierząt w kraju, bo zostali skazani na kare grzywny za to, ze jak zwykle zaj...li komuś psa. I teraz zamiast grzecznie zapłacić kare, apelują, aby podpisywać petycje o kasacje tego wyroku... Co za k...wa dzbany. Oczywiście podali nazwiska sedziow, a w komentarzach czwarte stadium raka z przerzutami.