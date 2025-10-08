Problemem nie jest brak zakazu, czy tam jakiś c-----y rejestr, a brak sensownych kar i odszkodowań za nieupilnowanie psa. Jakby jeden z drugim musiał zapłacić 100k odszkodowania za ugryzienie, to by się zastanowił, co się kalkuluje, a co nie i jak pilnować sierściucha. Problem zaadresowany nie tu, gdzie trzeba. Zakop.