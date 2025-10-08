Kalifornia zakazuje głośnych reklam w streamingowych
Od lipca 2026 roku Kalifornia będzie wymagać od serwisów streamingowych, takich jak Netflix, Hulu, Prime Video i YouTube, aby reklamy były emitowane z taką samą głośnością jak treści streamowane, zakazując głośniejszych reklam.matixrr
Komentarze (59)
najlepsze
Chcieli zablokować korporacjom tak duże dotowanie polityków - sąąd to zinterpretował jako naruszenie 1 poprawki ( w stosunku do korporacji)
Moderowanie treści w social mediach - i myk 1 poprawka
Prawo zakazujące by apteki handlowały danymi pacjentów - i myk, 1 poprawka
Prawo zakazujące podrzucanie dzieciom "addictive feeds" przez portale
- 5 minutowej wstawki dziękczynnej tym co dają hajs przez patronite
- żebrów żeby dać suba i lajka
- sponsorowanej wstawki o super bezpiecznym VPN albo wtyczce do przeglądarki co ci da pieniądze
- przypomnienia że można (ale nie trzeba!) przelać autorowi hajs na patronite
- podziękowań że się obejrzało materiał i żeby koniecznie dać komentarz