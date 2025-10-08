Niemcy zablokowali "Chat Control" . Nie będzie masowej inwigilacji wiadomości
Niemcy stanowczo odrzuciły propozycję Unii Europejskiej w sprawie tzw. Chat Control, rozporządzenia, które przewidywało możliwość masowego skanowania prywatnych wiadomości na platformach takich jak WhatsApp czy Signal. To koniec prac nad ustawą, ale o Chat Control z pewnością jeszcze usłyszymy.jestemjakijestem1212
Komentarze (30)
@milo1000: skoro Niemcy zablokowały to system musiał być dobry. Przecież oni tylko myślą o Polsce i jak nam dowalić.
Albo, skoro Niemcy zablokowały to mają RiGCz, a jak Niemcy mają to i myślący jak oni - Tusk
( ͡° ͜ʖ ͡°)
A czytanie jest p*dalskie i dla wyksztalciuchow, to Polacy poparli bez czytania
@dziacha: W sensie że nabraliśmy miliardy z ETS i teraz mielibyśmy odrzucić?
Ma to sens ( ͡° ͜ʖ ͡°)