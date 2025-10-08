"Kotlet wegetariański" i "burger wegański" mogą zniknąć, bo wprowadzają w błąd
W Strasburgu europosłowie zdecydują, czy w Unii Europejskiej nadal będzie można używać nazw takich jak "kotlet wegetariański", "burger wegański" czy "kiełbaska roślinna". Parlament Europejski głosuje nad propozycją zakazu stosowania mięsnych określeń w odniesieniu do produktów roślinnych. Sprawie prrybak_fischermann
Terroryzm, kryzys imigracyjny itp. to są problemy trudne do rozwiązania bo wymagałoby działan niezgodnych z "Luxury beliefs" eurokratów.
@Pink_Floyd: niestety prawica od kilku lat zrobiła się strasznie woke