Oprócz ordynatora poznańskiego szpitala, zatrzymano również sześć innych osób.
Korzyści majątkowe były wręczane jednemu z ordynatorów w zamian za poświadczenie nieprawdy w dokumentach medycznych. Prokurator złożył dziś do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie lekarza i pośrednika w tym procederze - podaje Prokuraturakastrator2
Komentarze (14)
najlepsze
Jak lobby lekarskiemu udało się to osiągnąć i ile setek tysięcy osób straciło przez to zdrowie i życie.
Zresztą, nie on jedyny. Zaczyna się od fikcyjnych dyżurów, czy przyjmowania prywatnie w czasie godzin na NFZ, to można i kopertę wziąć, czemu nie.