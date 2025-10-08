Ruszają powszechne szkolenia wojskowe. Na razie dla chętnych.
Pilotaż ruszy już w listopadzie. Uczestnicy sami wybiorą długość i miejsce kursu - szkolenie potrwa od 1 do 30 dni, a chętni zdecydują, czy chcą szkolić się w obronie cywilnej, czy wybrać specjalizację wojskową. Całość zakończy się przysięgą wojskową.
@wicherq: w polsce? od zawsze
ale to trzeba miec iq>80 zeby nie lykac jak pelikan gowno haselek o honorze i patriotyzmie.
niemniej jezeli chcesz byc bohaterem to droga wolna, umieraj se za "rzadz na uchodzctwie" ktory s-------i jak w czasie wwii razem z rodzinami i kolegami.
“Jak czas pozwoli” xD
@sildenafil: ¯\(ツ)/¯
W każdym razie uważam, że takie tchórzowskie komunikaty należy tępić, bo po pierwsze demoralizują, a po drugie wysyłają zły przekaz na zewnątrz. Niestety wielu ludzi szuka walidacji i rozgrzeszenia dla swojego tchórzostwa tym samym szkodząc swojemu własnemu krajowi.
Jak ktoś nie ma rodziny,
w grupie 25-34 lat, spośród osób mieszkających z rodzicami (“gniazdownicy”), 63 % to mężczyźni. machającypapież.jpg
Tak, ty czekasz. Dziwne pytanie.