Mord profesorów lwowskich. Jak Niemcy zacierali ślady swoich zbrodni
8 października 1943 roku członkowie "Sonderkommando 1005", utworzonego w celu zatarcia śladów zbrodni niemieckich, wydobyli zwłoki zamordowanych dwa lata wcześniej profesorów lwowskich. Ciała zwieziono na stos, gdzie następnego dnia zostały spalone.Bobito
Każdy kto mówi że ruskie to dzicz (nie neguje jakby co), a Niemcy to dżentelmeni może to powiedzieć - bo przeżył, ofiara niemieckiej zbrodni tego nie powie - bo nie żyje
Im więcej czytam co Niemce wyprawiali w Polsce w latach okupacji tym mniej ich lubię
Niemcy akurat potrafili się przyznać do swoich win. Polacy żyją nadal w wyparciu.
- pogromy na Żydach (jak w Kielcach, Jedwabnym)
- lisowczycy
- Akcja Wisła
- akcje odwetowe na Ukraińcach
- zbrodnia w Nanghar Chel
- zbrodnia agresji militarnej na Irak, Afganistan, Czechosłowację. Taki Kwaśniewski jako rzecznik sił zbrojnych powinien być sądzony jako zbrodniarz wojenny za prowadzenie wojny napastniczej.