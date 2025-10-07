Dosyć frustrujący film, wrzuca kilka pojęc miesza je ze sobą wrzuca Žižka z wykładu w którym de facto nie zgadza się autorem ale jest wycięty moment gdzie Žižek mówi o jednym specyficznym feminizmie. Ta toksyczna męskość to też opis dlaczego mężczyźni w naszej kulturze dają sobie wkręcić kult z--------u lub dlaczego są idealnym celem na wyjebki krypto