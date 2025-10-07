Zbrodnie i okultyzm w obłąkanym umyśle Himmlera, czarnego papieża Adolfa Hitlera
Himmler zbrodniarz i okultysta Fanatyk, który połączył ideologię nienawiści z wiarą w magię, rytuały i mroczne symbole. Wierzył, że dzięki pradawnym siłom można zbudować nowy porządek świata. Za jego rozkazem powstały wlasnie obozy zagłady .lukasz-kazek
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
Opowiada bajki, dodaje dramaturgi, podbija botami i spija śmietanke z kilku oczarowanych Grażyn.
Widać, że chce być jak Dariusz Kwiecień. Tylko Darek miał swój vibe, jawnie mówił, że opowiada rzeczy, które mu się przyśniły itd i nie golił na to frajerów tylko działał bez monetyzacji.
No a widać uczeń z Walt Disney Story wyczuł piniondz i jeszcze posiłkuje się wykopem [niech założy konto firmowe
@mateusz-uwu: Te czary nazywały się wsparcie lend-lease od zachodnich aliantów.
Fajne okulary miał, Pan Himmlary