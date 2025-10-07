Trzydzieści lat temu, dokładnie 9 października 1995 r., na rynek trafiła pierwsza odsłona Heroes of Might and Magic. Turowa strategia przypadła do gustu graczom, lecz najlepsze miało dopiero nadejść. Dla wielu osób najlepszą częścią jest wydana w 1999 r. trójeczka, która zresztą pozostaje popularna aż do dziś.
Zbliża się 30. rocznica premiery Heroes of Might and Magic!
Trzydzieści lat temu, dokładnie 9 października 1995 r., na rynek trafiła pierwsza odsłona Heroes of Might and Magic. Dla wielu osób najlepszą częścią jest wydana w 1999 r. trójeczka, która zresztą pozostaje popularna aż do dziś.PolskaZjednoczonaPartiaMemiarzy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Od 20 lat już chyba nie grałem w trójkę, ale wspomnienia są niezatarte. Ciekawe czy podobny fun będzie z Olden Era.
@Szala: akurat ta gra wydaje sie dobrym rozwiązaniem zarówno na PC jak i smartfony. Nieco gorzej z konsolami, chociaż to typ strategii turowej i poza multiplayerem, gdzie masz określony czas na turę to nawet na tego typu platformie też dałoby radę śmiało na tym pograć.