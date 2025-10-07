Marcin P. z Cinkciarz.pl poszukiwany przez Interpol. Wyrządził szkody na 125 mln
Interpol wydał we wtorek czerwoną notę poszukiwawczą za Marcinem P., prezesem serwisu internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Według szacunków poznańskiej prokuratury mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 125 mln zł.wadowice24
Marcin
Bo przestępców w tym kraju to się chroni gdybyś nie zauważył. Najpierw mu się sygnalizuje, że będą problemy a jak już się oddali na bezpieczną odległość to rozpoczyna się szopkę z poszukiwaniami. Przy czym zabawa nie dotyczy jakichś leszczy co ukradł 300
miałeś, chamie, czapkę z piór:
czapkę wicher niesie,
róg huka po lesie,
ostał ci się ino sznur,
ostał ci się ino sznur.