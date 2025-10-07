Tesla schodzi z ceny i da nam budżetową wersję modelu Y
Na dniach Tesla ma ogłosić model Y w standardowej wersji. Cena? Około 127 tys. złotych. Natomiast będzie to wersja przygotowana kosztem bajerów, które dotąd windowały cenę. Choć chętnych nie powinno brakować, wszak Tesla to jeden wielki bajer. Ma to być odpowiedź na spadek w sprzedaży w Europie.CKM_POLSKA
91
Komentarze (91)
jak wsiadłem do tesli to pomyślałem że mój 15letni focus jest autem luksusowo wykonanym, serio
Więc Tesla zaoferuje samochód bez bajerów żeby wyrównać cenę?
Czyli Tesla wie że ich fani to ultra frajerzy xD
Gdyby zeszła z ceny to byłyby obniżki na ich dotychczasowe modele
na przykład szpie... telemetrii? ( ͡º ͜ʖ͡º)