Na dniach Tesla ma ogłosić model Y w standardowej wersji. Cena? Około 127 tys. złotych. Natomiast będzie to wersja przygotowana kosztem bajerów, które dotąd windowały cenę. Choć chętnych nie powinno brakować, wszak Tesla to jeden wielki bajer. Ma to być odpowiedź na spadek w sprzedaży w Europie.