Kierowca Audi uczulony na Tesle na buspasie
Autor nagranie nie zna powodu zachowania kierowcy Audi "Jedyne co mi wpadło do głowy to to, że wyprzedziłem to audi stojące w korku do świateł buspasem (mam elektryka) ...Aha i mam Teslę, więc to może być też powód. Może chciał mnie ukarać za głupoty Muska. " 6.10.2025 Warszawastopchamteam
zajebiste.
Pole do dyskusji, ale mi się nie chce, bo jest 21 i jestem już zbyt zmęczony.
Nie będziesz mego audi wyprzedzał!