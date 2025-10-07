Dachowanie straży miejskiej. Wjechali na skrzyżowanie na czerwonym świetle.
Strażnicy miejscy z Białegostoku tak spieszyli się na pilną interwencję, że pędząc na sygnałach wjechali na skrzyżowanie na czerwonym świetle, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem osobowym. Jak informuje policja, za spowodowanie kolizji strażnik miejski został pouczony.tomek-hall
XDDD
Ciekaw jakie to okoliczności łagodzące zachodziły, że sprawcą tak poważnego zdarzenia drogowego został tylko pouczony. Przecież gdyby tam dalej stał jakikolwiek niechroniony uxzesnitk ruchu, to mielibyśmy niezłą tragedię.
Mandat, punkty karne? Ja w sądzie musiałem się sądzić że strażą miejską o zaparkowanie kołami na trawniku i żeby dostać karę nagany zamiast mandatu musiałem się sądzić, bo jak sędzia zapytała, czy się godzą na karę nagany to odpowidzieli że c--j, przynajmniej
@ukradlem_ksiezyc: Pewnie takie same jak i tutaj:
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/okolice/legionowo-policjant-przejechal-na-czerwonym-i-doprowadzil-do-kolizji-zostal-za-to-tylko-pouczony-nagranie-st8142831
Manus manum lavat (ꖘ‸ꖘ)
WTF
@Grzesiok: pierwszy raz w p0lsce?