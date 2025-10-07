Nadużycia przy obliczaniu głosów. Zarzuty dla 9 osób
Prokurator przedstawił dziewięciu osobom zarzuty dotyczące nadużyć przy obliczaniu głosów w obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Otwocku. Chodzi m.in. o odwrotne przypisanie kandydatom głosów w II turze wyborów prezydenckich.matixrr
WP umie w dziennikarstwo. Jak napisać artykuł z którego nic nie wynika, ważne jednak żeby padło nazwisko Nawrocki w domniemanym negatywnym kontekście. Bo przecież równie dobrze można było zamienić "Karol Nawrocki" na "Rafał Trzaskowski" i nic by się nie zmieniło. Wciąż nie wiemy, czy chodzi o to
- błędne ustalenie liczby głosów oddanych na Karola Nawrockiego - obecnie prezydenta, wówczas kandydata
- odwrotne przypisanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
To są oddzielne zarzuty, i pada nazwisko Nawrockiego, bo JEGO GŁOSY BYŁY ŹLE POLICZONE.
Ale gdybyś jednak poświęcił chociaż odrobinę więcej czasu i sprawdził, to by się okazało, że to