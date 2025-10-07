7 października zginął Stanisław Żółkiewski. Pogromca Moskwy, zdobywca Kremla
7 października 1620 roku, zginął Stanisław Żółkiewski. Jako pierwszy Europejczyk w historii zajął Moskwę,rozbijając pod Kłuszynem dziesięciokrotnie liczniejsze wojska moskiewskie.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
Wielki był to Mąż, Pan Hetman.
https://wolnemedia.net/vucic-ostrzega-przed-nieuchronnoscia-wielkiej-wojny/
Podczas 2 Wojny Światowej ważniejszy był Leningrad i Murmańsk na północy, a na południu Stalingrad. Jakby to się Hitlerowi udało to pewnie Niemcy wygraliby wojnę.
Skoro Żółkiewski zdobył Krem możesz mi podać datę tej bitwy?
Bo z tego co wiem z historii to Polacy weszli na Krem na mocy porozumienia z bojarami, którzy Wazę wybrali carem.