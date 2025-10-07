Ciekawa informacja, że Polscy konserwatorzy to jedni z najlepszych na świecie. Po drugiej wojnie światowej wielu konserwatorów za zachodu czekało na "polskie" wykopaliska, aby podpatrzeć i poduczyć się tej sztuki od naszych specjalistów.Wbrew pozorom wywiezienie wielu rzeczy do Muzeów w Europie je ocaliłyZapraszam na intelektualną uczte do jedynego słusznego Radia: