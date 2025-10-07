Grobowiec Amenhotepa III otwarty dla zwiedzających po ponad 200 latach!
W minionym tygodniu w Egipcie otwarto jeden z najwspanialszych królewskich grobowców w Dolinie Królów. Złote gwiazdy na sklepieniu, mitologiczne sceny z Księgi Amduat i ślady potęgi faraona z czasów największej świetności Nowego Państwa wszystko to znów można zobaczyć na własne oczy.ArcheologiaZywa
Komentarze (14)
Wbrew pozorom wywiezienie wielu rzeczy do Muzeów w Europie je ocaliły
Zapraszam na intelektualną uczte do jedynego słusznego Radia:
https://www.youtube.com/watch?v=FEefCBQGJyU
@ArcheologiaZywa Dziwne, bo w artykule piszą o ponad 20 latach