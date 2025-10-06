Tylko czekać aż znajomi królika, którzy kupią tam mieszkania zaczną narzekać że tor gokartowy im przeszkadza bo hałas i w ogóle. Założę się że kilka lat po wybudowaniu osiedli tor siłą stamtąd wywalą. Po czasie to i zajezdnia tramwajowa na przeciwko będzie takim ludziom przeszkadzać... Piotr Krzystek i jego banda niszczą Szczecin bezpowrotnie. Strach się bać co to będzie jak nie daj boże zniosą dwukadencyjność w samorządach...