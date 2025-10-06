Deweloperuchy ze Szczecina chcą zniszczyć miejską zieleń budując blokowisko.
Urzędnicy i Deweloperuchy ze Szczecina próbują zmienić plan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznego zielonego parku z licznymi jeziorami, aby na jego terenie wybudować kolejną patodeweloperkę. Teren zielony będący częścią parku nazywają "chaszczowiskiem"Ursus-maritimus
Naprawdę ten teren nie jest używany przez ludzi, a lokalizacji pod nowe mieszkania w mieście brakuje. Znajomi kupują nieruchomości w Przęsicinie, Tanowie i Dobrej. Moim zdaniem należy wywalić z miasta ogródki działkowe, z których korzysta garstka osób, przenieść je poza
W szczecinie brakuje miejsca... Chyba jak chcesz się budować w centrum a i tam się znajdzie. Szczecin jest tak rozlazly że miejsca jest w chu!. Zobacz chociaż na mapę, zobacz Przecław, ostoją, mierzyn, dołuje, i tak jest wszędzie, no chyba że chcesz 75 mieć pod domem lub tramwaj
Lepiej by było ten teren wykorzystać, rozbudować ścieżki aby wykorzystać zieleń ale nie jeden lamus