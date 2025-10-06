Suchoklates chciał przejąc mieszkanie po zmarłej kobiecie.
Włamał się, sporządził fałszywą umowę i zamieszkał tam. Spadkobierczyni, gdy otrzymała spadek, udała się do lokalu i zastała tam lokatora, który twierdził, że ma umowę z nieżyjącą już osobą. Spadkobierczyni męczy się z tą sprawa od 3 lat.HardWax
Grrr.... Co za g---o. (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Sądownictwo w Polsce to kpina z Polaków.
@omnomnom: A później kolejne 6 dla drugiej instancji.
Student 1 roku prawa stwierdził, że on już nie będzie płacił za najem i g---o mu zrobię.
24h później, wjazd na chate plus 4 kolegów z osiedla, umowa podarta, telefon komórkowy zabrany
i 59 min na spakowanie się. Pyskował ze 2 min, dostał dwa liście - spakował się i tyle go widziałem.
Kaucje zatrzymałem za fatygę.
to też nie będę miał żadnego problemu z eksmisją. Umowa to umowa. Nikt się na dzieci nie umawiał.
Brew mi nie drgnie jak jej dzieci będą płakać - lepiej jej niż moje.
To jak mi się włamie do domu, przyjedzie policja i złodziej powie że on tu mieszka to co od dzisiaj mieszkam ze złodziejem czy o co tu chodzi.
W ten sposób to można każde mieszkanie przejąć, wbijasz na Jana, zmieniasz zamki i se żyje za darmo.
Zmarła babcia, podrobił umowę na jej podpis i się wprowadził.
@czechu92: no dokładnie tak. a o co chodzi?