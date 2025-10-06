Kierowca BMW - wyprzedzanie na czołówkę i wypadek na przejeździe kolejowym
Kierowca BMW wyprzedzanie na czołówkę. Następnie na łuku drogi wyrzuca go na przeciwny pas ruchu gdzie czołowo zderza się z innym autem. W zdarzeniu został poszkodowana jedna osoba. 3.10.2025 Białystokstopchamteam
Komentarze (29)
najlepsze
@bartja: @Dawid_Kwlk: Zauważył jakąś wajchę przy kierownicy której do tej pory nie widział i zaczął nią szarpać. Liczniki zaczęły dziwnie mrugać i tykać i chłopa rozproszyło.
No ta stara x5 to wyjątkowy gruz. Nie wiem jak się tym ludzie nie wstydzą jeździć, to jakaś stara panna niemiecka musiała przyłożyć rękę do zaprojektowania wyglądu
Sprzedaj to.
Szkoda tylko niewinnych, którzy trafili na cymbała.