Dwóch rzeczy nie rozumiem odnośnie relacji ludzie - zwierzęta: psiarzy biorących sobie pop...lone rasy dla szpanu, co się pózniej kończy tragediami, a z drugiej strony takich pop...lonych akcji. Nie chcesz tego kota? Sprzedaj, oddaj do schroniska, w ostateczności wypuść gdzieś na wsi, ktoś go przygarnie, ale nie każ mu ginąć w jakichś męczarniach.