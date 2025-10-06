Zapakował kota w karton, zakleił i wyrzucił do śmieci. Trwają poszukiwania
Trwają poszukiwania osoby, która zamknęła kota w szczelnie oklejonym taśmą kartonie i tak wyrzuciła do śmietnikabiesy
Komentarze (48)
@DuchZoliborza: Bo może to było z tym kotem jak w tym dowcipie:
@DuchZoliborza: Najgłupsza opcja. Jak mieszkałem na wsi to miastowi co jakiś czas zostawiali psy czy koty w mojej okolicy. Nikt ich nie brał, bo i dlaczego? Schronisk nie ma w okolicy, nie ma służb zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt. Więc tak się tułały po okolicy aż zdechły.
Już lepiej wypuścić w mieście, tam od razu ktoś dzwoni po straż miejską i szybko to
Zrobić coś takiego? Kolego, który tak zrobił; jakbym Cię złapał, to bym Cię wysłał w kartonie do rodziny ale za pobraniem.
Zdjęcie mojego ziomka (kota). Jak można byłoby choć pomyśleć żeby go skrzywdzić?
Znaczy to że tyle że policja ma domniemanie że zrobił to mężczyzna. Analogicznie jak policja w Chicago jest niemal pewna że przestępstwo popełnił czarny.
Chociaż czarni mimo że popełniają w stanach większość przestępstw też na pewno czują się pokrzywdzeni gdy pisze się o rasie i chcą aby domniemywać winę białych w takim samym stopniu. Na wykopie panuje właśnie taka sama analogiczna murzyńskość xD
Geniuszów intelektu