Do żłobka w sobotę? Nowa oferta dla zapracowanych rodziców
Rodzice małych dzieci w Rzeszowie mogą odetchnąć z ulgą. Miejskie żłobki wprowadziły sobotnie dyżury, które mają ułatwić życie rodzinom bez wsparcia bliskich. Nowa inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.rybak_fischermann
@Brut_all: Te nocowanki lepiej wpłynęły na dzietność w Polsce niż 800 plus za kilkadziesiąt miliardów.
Sam się na tym łapię ale zawsze próbuję robić tak aby dziecko zainteresować to nic że smażenie głupich naleśników zajmuje godzinę - ale satysfakcja jak 7 letnie dziecko umie samo
Czasami potrzeba dodatkową chwilę w sobotę jak znalazł. A dzisiejsi dziadkowie to niestaty w większości nie kwapią się jakośc aby pomagać - też mają swoje żucie etc więc jak już to tutaj bym pogrzebał - bo rodzice nawet jak to dziecko w sobotę raz na miesiąc