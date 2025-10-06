Brak środków na największy radioteleskop w Polsce
Ministerstwo nie przyznało środków na działalność RT4 na kolejne 3 lata. Długofalowy, ponad 20-letni projekt obserwacji obłoków protogwiazdowych w pasmach masera metanolowego, czy monitorowanie źródeł szybkich błysków radiowych zostaną zakończone, grupy naukowe najpewniej się rozpadną.KonwersatorZabytkow
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
:
"W konkursie SpUB otrzymaliśmy bardzo dobrą recenzję i najwyższą ocenę A, cytując dokładnie:
Wniosek bardzo dobry. Aparatura badawcza jest wpisana na Polską Mapę Infrastruktury badawczej. Jest elementem dużej sieci międzynarodowej, realizującej ambitne zadania z astronomii obserwacyjnej i astrofizyki. Aparatura jest wykorzystywana przez bardzo szeroki krąg naukowców. Wyniki badań są publikowane w bardzo dobrych czasopismach naukowych."